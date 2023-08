(Di martedì 22 agosto 2023) Ondata di"tardiva" per essere la terza decade di agosto ma soprattutto particolare per la sua durata con una settimana di fila di temperature elevate nel Centro - Nord Italia, almeno fino a ...

Ondata di"tardiva" per essere la terza decade di agosto ma soprattutto particolare per la sua durata con una settimana di fila di temperature elevate nel Centro - Nord Italia, almeno fino a sabato, ...... Redazione Sardegna Live Con l'aumentare delle temperature nell'Isola sianche il ... Problermi anche sul fronte delnelle città. Il ministero della Salute ha classificato con il colore ...Domani passeranno dal bollino arancione a quello rosso, che indica il massimo rischioper tutta la popolazione, e si aggiungeranno alle 12 di oggi, Genova, Milano, Napoli e Trieste (che ...

Il caldo si intensifica, record per lo zero termico a 5.328 metri La Gazzetta del Mezzogiorno

Hanno attualmente l'allerta arancione, cioè rischio caldo solo per la popolazione fragile, 5 città: Genova, Milano, Napoli, Trieste e Venezia. In 'giallo', cioè in stato di pre-allerta per una ...È allarme ondate di calore sull’Italia. Le città con bollino rosso sono in costante crescita e passeranno dalle 12 di oggi alle 17 di mercoledì 23 agosto. Nessuna città ha il bollino verde. Lo indica ...