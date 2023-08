Il business dei ' pollai' per turisti a Gallipoli | in sei in 60 metri quadri

(Di martedì 22 agosto 2023) AGI - Duecento ragazzi stipati come sardine in appartamenti affittati per lo più in nero, provenienti da ogni parte d'Italia e da diversi Paesi esteri, disposti a pagare dai 1.500 ai 5.000 euro a settimana di canone per ogni unità abitativa. È quanto hanno scoperto gli uomini della guardia di finanza diin provincia di Lecce, nella nota località balneare salentina, tra baia Verde e lido San Giovanni, presa d'assalto ogni estate da migliaia di giovani in c cercano divertimento, notti brave, musica ad alto volume. Trentanove gli appartamenti passati al setaccio, 212 i giovani trovati all'interno, in alcuni casi anche 10 persone in appartamenti piccolissimi di 60 mq. Sono al vaglio le posizioni dei singoli proprietari degli immobili con la possibilità dell'adozione di una ordinanza di sgombero coatto. Le indagini sono in corso per stabilire tutti gli aspetti ...

Sono al vaglio le posizioni dei singoli proprietari degli immobili con la possibilità dell'adozione di una ordinanza di sgombero coatto. Le indagini sono in corso per stabilire tutti gli aspetti di ...

