Il boss del paranormal | le nuove puntate con Daniele Bossari da stasera su DMAX

(Di martedì 22 agosto 2023)ari torna dasualle 21:25 con la nuova stagione e lede Ildelari torna nelle vesti dell'indagatore dele più amato della tv con la nuova stagione de Ildel, il programma dedicato all'affascinante mondo del soprannaturale, in prima tv assoluta dasu(canale 52 del Digitale Terrestre, Sky canale 170, Tivsat canale 28). In questo martedì 22 agosto saranno trasmessi i primi due episodi (la stagione 4 è composta in totale da 16).ari ci accompagner?à in un viaggio attraverso fenomeni ...

Daniele Bossari torna nelle vesti dell'indagatoreparanormale più amato della tv con la nuova stagione de Ilparanormal , il programma dedicato all'affascinante mondosoprannaturale, in prima tv assoluta da stasera su DMAX (canale 52Digitale Terrestre, Sky canale 170, Tivsat canale 28). In ...Si trattavaGiuseppe Di Cristina, detto la "tigre" di Riesi per la sua ferocia, capomafia di quel paese, alleato e amico dei fratelli e "colleghi" catanesi Giuseppe e Antonio Calderone, ma ......Nordio ha rifiutato la richiesta avanzata da Forza Italia di inviare gli ispettori alla Procura di Firenze per l'indagine sulle stragi'93, in cui sono indagati Marcello Dell'Utri e i duedi ...

Daniele Bossari torna in tv, martedì 22 agosto in onda la nuova stagione de Il Boss del Paranormal Fanpage.it

Riparte stasera la nuova stagione de «Il Boss del paranormal» capitata da Daniele Bossari che per DMax si cala ancora una volta nel ruolo dell'indagatore dell’occulto.L’appuntamento è ogni martedì ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...