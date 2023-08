Il Besiktas dice no a Sergio Ramos e Talisca | “Disaccordi finanziari”

(Di martedì 22 agosto 2023) Il club turco ha deciso di dire "no" all'arrivo di, apparentemente per questioni economiche.

Il Besiktas smentisce definitivamente gli ingaggi di Talisca e Sergio Ramos con un comunicato sul proprio sito: "I calciatori professionisti Anderson ...Il club turco ha deciso di dire "no" all'arrivo di Sergio Ramos e Talisca, apparentemente per questioni economiche.