Il Barcellona e le strategie di Laporta per poter sbloccare il tetto degli stipendi | vendere pezzi del club tra azzardi e rischi calcolati

(Di martedì 22 agosto 2023) “Non sono un giocatore d’azzardo, assumo solo”. Con queste parole il presidente Joanha presentato le nuove iniziative di finanza creativa delche hanno consentito ai blaugrana, per la seconda volta in pochi mesi, di superare i limiti del salary cap della Liga spagnola e registrare i nuovi arrivi dal mercato. A pochi giorni dall’inizio del campionato infatti Xavi aveva a disposizione una rosa di 13 giocatori, non considerando quelli provenienti dalle giovanili, con l’ingaggio di Ilkay Gündogan e il rinnovo contrattuale di Ronald Araujo bloccati dalla Liga a causa dello sforamento del Lcpd (Límite de coste de plantilla deportiva), ovvero il limite di costo della rosa sportiva, calcolato in base alle entrate del. Un problema risolto con la vendita del 29,5% di un ...