... nel mantenere le funzioni di Comandante dell'Area Territoriale del Comando delle Forze Operative Terrestri, ha assunto anche il comando dell'Istituto Geografico Militare di. Tale ...Nella città dipatria dell' Umanesimo ha sede dal 1865, anno in cui dopo l'Unitá d'Italia fu trasferita la ... Durante il fascismo - la storia si ripete sempre - l'sostenne i processi di ..."Meglio così, sarebbe stato difficile lavorare con lui dopo quello che ha scritto nel libro". L'Istituto geografico militare () dioccupa gli splendidi spazi di un ex convento nel cuore della città, tra piazza Santissima Annunziata e piazza San Marco. In un giorno d'estate chi ci lavora, e cioè circa 400 civili e ...

IGM Firenze: generale Panizzi nuovo comandante. Gli auguri di Giani e Nardella Firenze Post

FIRENZE – Il Generale di Divisione Roberto Vannacci e’ stato avvicendato nel suo incarico dal Generale di Divisione Massimo Panizzi, il suo superiore diretto lungo la catena gerarchica, che manterra’ ...Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Il Presidente della Regione Eugenio Giani ha sentito oggi, 22 agosto, il nuovo Comandante dell’Istituto Geografico Militare di Firenze generale Mas ...