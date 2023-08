Idrogeno verde | Gazzaniga guarda avanti | «Saremo noi il primo Comune a produrlo»

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 22 agosto 2023) ENERGIA SOSTENIBILE. L’idea dell’assessore Masserini: riscaldare le ex scuole di Orezzo con il combustibile generato da un impianto di elettrolisi in loco. E sul tetto i pannelli solari per alimentarlo. «Questo il futuro, copiamo l’Olanda».