I soldi sauditi non uccideranno il calcio europeo Il Foglio

(Di martedì 22 agosto 2023) Ilriprende oggi l’annoso tema dei copio si investimentinel, un tema che ha fatto crescere la preoccupazione dell’élite europee che si chiedono “che fare con i? Occorre considerare gli sceicchi come aggressori o come un’opportunità?” A guardare bene ilè solo uno degli investimenti arabi che si sono dati molto da fare nello sport negli ultimi anni, con il golf (l’ente principale americano, il Pga Tour, ha appena concordato una fusione con il “Liv Golf”, un nuovo torneo saudita), con la Formula 1 (a Gedda vi è già un gran premio, vicino a Riad si lavora per organizzare un’altra pista, Saudi Aramco è tra i principali sponsor della Formula 1) e persino con gli sport invernali (nonostante il clima, ospiteranno i Giochi invernali asiatici nel ...

Le sirene deigià in passato hanno portato a fare il Campionato Mondiale di calcio in Qatar. Siamo noi, Paesi consumatori di benzina, che paghiamo dei prezzi altissimi per il gas e il ...Le squadre europee che vendono a peso d'oro i propri bidoni aie con queirafforzano la propria rosa non hanno ancora capito che in questo modo avallano il 'caro prezzi' imposto da re ...Nonostante il no di Zielinski ai, il duello tra Koopmeiners e Gabri Veiga è stato risolto ... uno dei tanti cooptati dall'Arabia, probabilmente il più entusiasta: 'Icontano ma c'è di più:...

Come dribblare i sauditi Il Foglio

Il calciomercato miliardario dell’Arabia è l’evento dell’estate. Ma da anni il regno saudita punta sul softpower sportivo e turistico e sugli investimenti tecnologici. Opportunità e rischi per le soci ...Restituiamo i soldi ai sauditi. Vedremo se ci saranno altre possibilità di collaborazione». Le dichiarazioni di Sala, che è presidente del teatro, sono arrivate al termine della riunione del consiglio ...