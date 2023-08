Sono stati circa una trentina gli accessi registrati nei prontoliguri per patologie correlabili all'ondata di calore che sta investendo anche la Liguria. ...risponde 7 giorni su 7 dalle 8......insieme ai propri familiari per godersi una giornata all'insegna del divertimento grazie... i responsabili del parco acquatico hanno immediatamente contattato i: sul posto si sono ...Il gruppo si stava recando a scuola quando il mezzo si è bloccato intorno7 ora locale, le 4 ... fa sapere una fonte deidel distretto di Battagram. Secondo le emittenti televisive ...

I soccorsi alle persone intrappolate in una funivia in Pakistan sono stati sospesi per la notte Il Post

È stata portata al pronto soccorso del Bambino Gesù in eliambulanza la piccola di 10 anni rimasta contusa in un incidente avvenuto su uno scivolo d'acqua a Civitavecchia. Gli attimi di paura a ...Nei Pronto soccorso registriamo un incremento di accessi che non sta ... risponde 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 ed è a disposizione delle persone più fragili o anziani in difficoltà per la consegna ...