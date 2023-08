I file compressi con WinRAR potevano contenere malware Installare subito l’aggiornamento

(Di martedì 22 agosto 2023) La falla riguardava i volumi di recupero usati per ripristinare i relativi archivi. Un malintenzionato poteva sfruttarla per accedere alla memoria del PC Windows ed eseguire codice arbitrario....

...ottenere l'esecuzione di codice arbitrario sul sistema di destinazione dopo l'apertura di un...ogni caso vale sempre la pena di ricordare di prestare attenzione all'apertura di archivi, ...Annunciato al Microsoft Build 2023 , non sarà introdotto il supporto al solo formato RAR, bensì a una moltitudine di altri tipi di, ovvero: .tar .tar.gz .tar.bz2 .tar.zst .tar.xz .tgz ....necessaria l'installazione di software di terze parti per aprire i. In alternativa è possibile usare il software gratuito 7 - Zip . Ovviamente è consigliata la scansione degli archivi...

I file compressi con WinRAR potevano contenere malware ... DDay.it

Come detto è necessaria l’interazione dell’utente, quindi è meglio evitare il download di file RAR da fonti sconosciute o l’apertura di archivi sospetti ricevuti via email. Microsoft integrerà il ...La build 22631.2199 di Windows 11, disponibile nel canale Beta del programma Insider, supporta nativamente RAR, 7-ZIP e altri archivi compressi.