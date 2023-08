I Dai e Dai | i ’super campioni’ di Reazione a Catena

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 22 agosto 2023) Dai e Dai -La censura per via dell’accostamento sbagliato alla parola ‘borsetta’ non ha bloccato il successo inarrestabile dei Dai e Dai, i supercampioni di. I tre amici livornesi, con 21 vittorie all’attivo, continuano a macinare un successo dopo l’altro all’interno del programma condotto da Marco Liorni. Conosciamoli meglio. Il team dei Dai e Dai è composto da Marco Voir, nato a Livorno il 27 gennaio 1992 e dipendente in un’agenzia di scommesse, Simone Costagliola, impiegato in una multinazionale informatica e nato a Livorno il 28 febbraio 1993, e Simone “Mario” Mariottini, il più piccolo del gruppo – in quanto nato a Livorno il 14 dicembre 1994 – e residente da qualche anno a Dublino, dove lavora per una multinazionale dell’e-commerce. Simone è l’unico single dei ...