(Di martedì 22 agosto 2023) I casi di lanci di oggetti e aggressioni sembrano più frequenti: si pensa anche per via delle abitudini sociali perse durante la pandemia

... anche a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni cittadini che hanno denunciato la presenza di soggettiche assumerebbero spessoinurbani ed a volte anche pericolosi per la ...... una donna italiana di 55 anni residente a Parma, con precedenti di polizia, la quale in Largo Parri, in evidente stato di alterazione alcolica, ha assuntoverso i passanti, ......a contrastare aiprevaricanti e incivili. E così, "addetti alla sicurezza" nei locali saranno invitati a segnalare agli altri locali i gruppi o singoli visibilmente alterati e

I comportamenti molesti ai concerti sono diventati un po’ la norma Il Post

Un uomo denunciato per violenza sessuale sulla spiaggia per nudisti di Capocotta da una bagnante che lo ha accusato di aver appoggiato la faccia sul ...Nell’ambito delle costanti attività di controllo e presidio della stazione ferroviaria da parte degli agenti di polizia locale di Parma, ieri (lunedì 7 agosto) un uomo di origini straniere, in stato d ...