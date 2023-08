Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 22 agosto 2023) In questa stagione la Red Bull ha iniziato una striscia di vittorie, superando il record di vittorie consecutive della McLaren del 1988. Per il team principal Christian, Maxsi unisceschiera dei più grandi piloti di questo sport.La stagione di Formula 1 1988 passerà senza dubbiostoria. La storica coppia Ayrtone Alainha compiuto un’impresa fenomenale vincendo 11 gare consecutive per la McLaren Honda. Nessuno è stato in grado di competere con questa squadra fino ad oggi. La Red Bull ha raccolto la fiaccola in questa stagione e ha battuto il record della McLaren. Come diceva Michael Schumacher, “I record sono fatti per essere infranti”, e la squadra austriaca ha ampiamente dominato il campionato in questa stagione, anche se non è ancora ...