Horner conferma l’obiettivo Red Bull per Ricciardo

(Di martedì 22 agosto 2023) Christianhato che Danielsi è postodi tornare alla RedRacing nel 2025.ha già disputato due gare nel suo ritorno in F1 con AlphaTauri, dopo aver ricevuto il sedile in seguito alla decisione di eliminare Nyck de Vries a soli 10 gran premi dalla sua campagna da debuttante. Nella gara d’esordio in Ungheria,è stato bravo a concludere al 13° posto dopo essere stato una delle vittime involontarie di una collisione alla prima curva innescata da Zhou Guanyu dell’Alfa Romeo. Nell’ultimo appuntamento in Belgio,è andato vicino a conquistare un punto nella volata prima di non riuscire ad avanzare nella gara principale, nella quale si è classificato 16°, sei posizioni dietro al ...

... nel 2021 invecee Marko avevano sondato il terreno per un suo possibile approdo in 'prima ... Una situazione del genere può aprire la porta a due scenari: unadi Piastri in McLaren, a ...Il team principal della Red Bull Christianha più volte ribadito che nessun tecnico di primo livello lascerà la Red Bull per passare alla Ferrari. La testata tedescache, per ora, ...... ed il 100% di vittorie nelle prime 12 gare dell'anno non può che esserne l'evidente. ... In generale l'impressione, guardando i dati gara dopo gara, è che la squadra diabbia scelto ...