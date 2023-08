Hockey su prato | Europei femminili 2023 | Olanda troppo forte | l’Italia cede 5-0

(Di martedì 22 agosto 2023) Ennesima sconfitta per la Nazionale italiana femminile disu, che deve arrendersi all‘campione uscite, brava ad imporsi con un netto 5-0. Dopo un primo quarto di studio concluso sullo 0-0, le orange alzano il ritmo indirizzando chiaramente la contesa a loro favore con un secco 3-0 grazie alle reti siglate da Matla Frederique, Jansen Yibbi e Dicke Pien. Nella terza ripresa ci pensano le marcature messe a referto da Veen Marijn e ancora Dicke Pien a chiudere definitivamente i giochi. Negli ultimi minuti sucben poco, così l’amministra e porta a casa la vittoria per 5-0 nei confronti del. SportFace.

Genova. Sono stati redatti dalla FIH i gironi dei campionati italiani a squadre die diindoor, per la stagione 2023/2024.Seconda sconfitta in altrettanti incontri per l'Italia agli Europei femminili 2023 disu, in corso di svolgimento a Moenchengladbach in Germania. Le Azzurre sono state battute 2 - 0 dalla Spagna, che si è imposta grazie alla doppietta di Alejandra Torres - Quevedo. Un ...Nativa di Rovereto, dopo una breve carriera come giocatrice disu, ha mosso i primi passi nel mondo del volley nella seconda metà degli anni '90, maturando esperienze con molte squadre ...

La stagione 2023/24 dell'Hockey Prato Città del Tricolore inizierà il 23 settembre con la Coppa Italia. Il Tricolore, lo scorso anno, raggiunse le Final Four di Bra e proverà a fare il bis.I biancoverdi giocheranno la A2 femminile e la B maschile nel prato, la A2 maschile e la A1 femminile nell'indoor, dove ci sarà anche il Liguria in B ...