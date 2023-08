Hockey prato | Europei 2023 | Italia battuta 5-0 dall’Olanda | da giovedì il torneo per i piazzamenti

(Di martedì 22 agosto 2023) Quest’epilogo era sicuramente quello più scontato. Forse ci si sarebbe aspettato (magari utopisticamente) qualche prestazione migliore: termina il girone preliminare aglidisuper la Nazionalena al femminile con tre sconfitte su tre partite. Oggi le azzurre in quel di Mönchengladbach, in Germania, sono state sconfitte per 5-0 dalle campionesse di tutto (europee, olimpiche e mondiali) dell’Olanda. Primo quarto con una buona organizzazione difensiva per la banda guidata da Justus, terminato 0-0. Poi a valanga le Orange: nel secondo parziale arriva un 3-0 con le reti di Matlas, Jansen e Dicke. Nella terza ripresa ancora Dicke e Ven arrotondano.che tornerà in campo per ilper iminori (dal quinto al settimo posto): ...

