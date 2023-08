Sono caduta in depressione , sono stata chiusa per due mesi in casa, ho preso antidepressivi e hoanche al'. A qualche giorno dall'intervista la ragazza avrebbe raggiunto la ...Impiccata a 25 anni in un casolare. Vera Schiopu è stata trovata morta così in una casa di campagna a Ramacca, provincia di Catania. Si èad un, poi è emerso che era una messa in scena per nascondere un femminicidio . E' l'accusa contestata a due romeni , un 31enne e un 33enne, fermati dai Carabinieri per concorso in ...Chissà cosa hannole nostri migliori penne e buona parte dei nostri politici quando il ... leggi anche Come e perché è fallita la controffensiva ucraina Guerra Ucraina: unpiù che una ...

Morte misteriosa di un imprenditore a Quincinetto: indagini in corso RaiNews

“Ho pensato al suicidio”, Emy Buono cancella OnlyFans e si chiude in convento: "Voglio trovare un po' di pace e di serenità".Farebbe pensare alla premeditazione la scelta dell’imprenditore a capo di Sif Italia e Visibilia di firmare il testamento il 2 agosto, poco prima di togliersi la vita ...