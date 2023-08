“Ho letto il libro di Vannacci e vi dico | va assolto”

(Di martedì 22 agosto 2023) “I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione”. L’articolo 1472 del ‘Com’, il Codice di ordinamento militare parla chiaro: il generale Robertonon ha commesso alcun illecito. La norma aggiunge: “Essi (i militari) possono, inoltre, trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi, giornale o altra pubblicazione periodica”. Dunque la linea guida ‘giuridica e comportamentale’ dei militari autorizza questi tanto a manifestare il proprio pensiero con pubblicazioni quanto a esporre sulla propria scrivania il libretto rosso di Mao. Come potrebbe quindi censurare disciplinarmente il ...

vedi anche Vannacci dice no alla candidatura con Forza Nuova: "Faccio il soldato" "Non mi sento particolarmente isolato" Crosetto ha poi dichiarato di averil("Non è nemmeno innovativo ...Matteo Salvini ha dichiarato che prima di esprimere giudizi precipitosi, prenderà il tempo di leggere il. Il leader della Lega ha sottolineato la necessità di evitare condanne senza aver...Ildi Vannacci, che Mulè dichiara di non averperché "i libri si leggono se ti danno l'impressione di arricchirti e questa opera al più ti impoverisce", è stato oggetto di polemiche in ...

Ho letto tutto il libro del generale Roberto Vannacci, e non potete ... Fanpage.it

finito al centro delle polemiche dopo le frasi omofobe e razziste contenute nel suo libro ‘Il mondo al contrario’. “E’ stato additato come un pericolo. Io…) Leggi ...che ha scritto molti libri, tra i quali Le parole sono finestre (oppure muri). Introduzione alla comunicazione nonviolenta (Ed. Esserci)… di Giovanna D’Arbitrio Qin Gang, già ambasciatore cinese a ...