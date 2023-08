Hellas Verona | visite mediche per Serdar | le cifre dell’affare con l’Hertha Berlino

(Di martedì 22 agosto 2023) Suat, centrocampista ancora per poco di proprietà dal, ha svolto questa mattina lecon l’Suat, centrocampista ancora per poco di proprietà dal, ha svolto questa mattina ledi rito con l’. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’operazione con il club tedesco è stata chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro.

Se avessimo voluto soldi, saremmo andati in Arabia" Mg03/10/2022 - campionato di calcio serie A /- Udinese / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Lazar Samardzic Il ...Esposito era corteggiato non solo dalla Sampdoria: secondo Il Secolo XIX il calciatore aveva sul tavolo anche l'offerta dell', e pure quella del Bari , che lo avrebbe ripreso dopo i ...

Hellas Verona, caccia a un rinforzo in difesa: aperta trattativa con la Lazio per Gila TUTTO mercato WEB

Soualiho Meité sarebbe pronto a rifiutare la proposta dell'Hellas Verona: il francese rimane comunque in uscita dal Benfica ...Le dichiarazioni del presidente del club gialloblù sul futuro dell’attaccante Maurizio Setti, presidente del Verona, a Sky Sport ha parlato così del futuro di Cyril Ngonge: “È vicino al Bologna Nessu ...