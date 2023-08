Hawaii | Biden dorme all' incontro con le vittime | l' ultima gaffe di Sleepy Joe?

Joepotrebbe essere incappato in una nuova gaffe. Durante un incontro con le vittime degli incendi alle, tenuto a Maui, il presidente statunitense è stato inquadrato per qualche secondo ...... Joe, decidesse di recarsi a rendersi conto di persona dei danni causati dagli incendi che hanno devastato parte dell'isola di Maui nell'arcipelago delle. Che cosa ha detto...Parlando agli abitanti di Lahaina, ex capitale del regno delle, con al collo la tradizionale collana di fiori,ha sottolineato di aver apprezzato la resilienza dei cittadini hawaiani e ...

Biden alle Hawaii: 'Tragedia inimmaginabile, il Paese è con voi' Agenzia ANSA

Joe Biden potrebbe essere incappato in una nuova gaffe. Durante un incontro con le vittime degli incendi alle Hawaii, tenuto a Maui, il presidente statunitense è stato inquadrato per qualche secondo ...Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, accompagnato dalla First lady, si è recato, in visita alle isole Hawaii, dopo l'incendio senza precedenti che ha distrutto l'isola di Maui. (Il Sole 24 ORE) ...