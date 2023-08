Guida all’Atalanta 2023 24

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 22 agosto 2023) Piazzamento lo scorso campionato: 5° Chi in più: Gianluca Scamacca, El Bilal Touré, Sead Kolasinac, Mitchel Bakker, Michel Adopo, Marco Carnesecchi, Nadir Zortea, Charles De Ketelaere. Chi in meno: Rasmus Hojlund, Jérémie Boga, Marco Sportiello, Joakim Maehle, Merih Demiral. Una statistica interessante dalla scorsa stagione: Nonostante un’altra stagione al di sotto degli standard offensivi a cui ci aveva abituato, l’Atalanta è stata comunque la seconda squadra del campionato per xG prodotti su azione (1.10 per 90 minuti), dietro solo all’Inter (1.21), e la seconda anche per passaggi dentro l’area avversaria (3.42 per 90 minuti), dopo il Napoli (3.66). Formazione tipo: 3-4-2-1; Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Bakker; Pasalic, Lookman; Scamacca. La stagione appena conclusa è stata forse la più strana nel ciclo di Gasperini. Il brutto finale ...