Guida al Lecce 2023 24

(Di martedì 22 agosto 2023) Piazzamento lo scorso campionato: 16° Chi in più: Mohamed Kaba, Nikola Krstovic, Ylber Ramadani, Hamza Rafia, Zinedin Smajlovic, Lorenzo Venuti, Pontus Almqvist. Chi in meno: Morten Hjulmand, Assan Ceesay, Lorenzo Colombo, Samuel Umtiti, Giuseppe Pezzella, Kristoffer Askildsen, Remi Oudin, Alessandro Tuia. Una statistica interessante dalla scorsa stagione: La scorsa stagione ilè stata una delle squadre difensivamente più dure. Settima per npXg subiti (0.94 a partita, peggio solo di Torino, Juventus, Milan, Inter, Roma e Napoli), la squadra salentina è stata la migliore del campionato sia per aggressività (tecnicamente per azioni aggressive, cioè pressioni, contrasti o falli entro due secondi da una ricezioni avversaria) che per resistenza al pressing avversario (cioè per tiri concessi entro cinque secondi dalla perdita del pallone nella propria metà ...