Guglielmo Golinelli chi è e cosa ha detto? «Gay contro natura | le razze esistono | ve lo dice un allevatore»

Leggi su donnapop

(Di martedì 22 agosto 2023) Ok, ci vorrà molta molta pazienza e uno stomaco molte forte per leggere e digerire le parole di. Se non sapete chi è, siete stati fortunati fino ad oggi. Si tratta di un esponente della Lega; con esattezza il segretario provinciale del Carroccio di Modena. Perché ne stiamo parlando? Perché il politico 36enne ha...