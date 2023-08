(Di martedì 22 agosto 2023) BARCELLONA (Spagna) - Non è un periodo fortunato per il tecnico catalano Pep. L'allenatore del Manchester City è statod'urgenza per un problemaemerso negli ultimi ...

BARCELLONA (Spagna) - Non è un periodo fortunato per il tecnico catalano Pep. L'allenatore del Manchester City è stato operato d'urgenza per un problema alla schiena emerso negli ultimi giorni. L'allenatore dovrà restare a riposo per alcuni giorni , e potrà tornare a ...MANCHESTER (Inghilterra) - Una brutta tegola per i campioni d'Europa del Manchester City . La formazione dinella partita d'esordio in Premier League contro il Burnley è stata costretta a rinunciare per buona parte dell'incontro a Kevin De Bruyne . L'infortunio che in apparenza non sembrava essere ...Infortunioe rischio di uno stop fino a quattro mesi, l'annuncio non lascia dubbi: una notizia ... Infortunio De Bruyne,sconsolato: lungo stop in vistaGrosso guaio per il Manchester City ...

Guardiola shock: operato alla schiena, ecco le sue condizioni e quando tornerà in panchina Corriere dello Sport

Il tecnico del Manchester City ha subito un intervento a Barcellona, e salterà le prossime sfide della Premier League ...Ha dell'incredibile ciò che sta succedendo in Premier League con un grande ex calciatore del Milan indagato per scommesse ...