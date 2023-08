Guardiola operato | il City cambia allenatore | la situazione

(Di martedì 22 agosto 2023) Peplascia la panchina del Manchestere vola a Barcellona. No, non è un clamoroso ribaltone di mercato dell’ultima ora. L’Campione d’Europa in carica è tornato in Catalogna per un’operazione di emergenza, completata con successo, per risolvere alcuni problemi alla schiena che da troppo tempo gli creavano noie e fastidi fisici. “In sua assenza – si legge sul sito del Manchester-, il viceJuanma Lillo coordinerà gli allenamenti della prima squadra e lo sostituirà a bordocampo fino al suo rientro“.dovrebbe tornare in panchina verso metà settembre, al termine della prossima sosta per le nazionali. Pep salterà le gare contro Sheffield United (in programma per il 27 agosto) e contro il Fulham (2 settembre). Il rientro è previsto per il ...

