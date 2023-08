Guardiola operato d’urgenza! Manchester City affidato al suo vice

(Di martedì 22 agosto 2023)per le prossime due partite di Premier League delnon sarà in panchina. Il tecnico spagnolo, infatti, è statod’urgenza alla schiena e rientrerà dopo la sosta per le Nazionali PICCOLO STOP – Pepè volato a Barcellona ma il calcio non c’entra. Il tecnico del, infatti, è statod’urgenza alla schiena per via di alcuni problemi che si portava dietro da tempo. L’operazione, svolta dalla dottoressa Mireia Illueca, è andata a buon fine e adesso l’allenatore Campione d’Europa svolgerà la riabilitazione in terra catalana. In attesa del suo rientro, la squadra verrà affidata al suo, Juanma Lillo. Il ritorno didovrebbe avvenire subito dopo la ...

