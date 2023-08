Guardiola operato alla schiena | tornerà a metà settembre

'Pepè stato sottoposto oggi ad un intervento di routine per un problema alla schiena. Il nostro allenatore soffre da tempo di forti dolori alla schiena ed è volato a Barcellona per un ..."Pepè stato sottoposto oggi ad un intervento di routine per un problema alla schiena. Il nostro allenatore soffre da tempo di forti dolori alla schiena ed è volato a Barcellona per un ...L'intervento ha avuto esito positivo eadesso inizierà il percorso di riabilitazione a Barcellona. In sua assenza, il vice allenatore, Juan Manuel Lillo, supervisionerà gli allenamenti ...

Guardiola operato d’urgenza: il comunicato del Manchester City Tuttosport

Negli ultimi giorni le cose sono peggiorate ed è stato necessario l'intervento chirurgico. Il chirurgo che ha operato alla schiena di Guardiola è specializzato in microchirurgia della colonna ...Il ritorno del tecnico è previsto dopo la prossima sosta per le Nazionali MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, si è sottoposto a un intervento ...