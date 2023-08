(Di martedì 22 agosto 2023) Curiosa disavventura per Pep. Il tecnico del Manchester City , f resco vincitore della Supercoppa Europea , è statoda unurbano per aver parcheggiato la sua autovettura in ...

Il tecnico del Manchester City , f resco vincitore della Supercoppa Europea , è statoda un vigile urbano per aver parcheggiato la sua autovettura in una zona vietata.non ha fatto ...'Vuoi una foto Devi pagare per la foto!', ha scherzatocon il vigile urbano che lo aveva. Poi tante risate, con il vigile visibilmente divertito.Pepassoluto fuoriclasse, in panchina ma anche nella vita di tutti i giorni. Il manager del Manchester City , pizzicato con la sua vettura in sosta vietata , è stato giustamenteda un ...

Guardiola multato, la reazione con il vigile è clamorosa Corriere dello Sport

