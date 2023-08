Guardiola multato | agente chiede selfie ma niente sconti

(Di martedì 22 agosto 2023) La legge è uguale per tutti. Anche se ti chiami Pep. Il tecnico del Manchester City campione in Inghilterra e in Champions League aveva parcheggiato l'auto nel senso sbagliato e in un'area delimitata da una doppia striscia gialla, e tornato alla vettura è stato. L'non gli ha fatto. Nemmeno quando lo ha riconosciuto.Quello che forse non si aspettava era che, dopo la contestazione, il vigile che lo ha sanzionato gli ha chiesto un. Pronta la risposta di Pep che prende con ironia quella seccatura che gli costerà un po' di soldi. "Vuoi la foto? Devi pagarla" ha detto tra l'ilarità generale e le risate proprio dell'. La scena è stata ripresa da un passante, che ha postato poi il tutto sui social facendo diventare il video virale. Un video dal ...

...che lo vede protagonista di un divertente siparietto con un vigile che ieri - lunedì 21 agosto - lo haper divieto di sosta: alla richiesta di fare un selfie rivoltagli dal vigile,...(Photo by Paul ELLIS / AFP) Pepè statoda un agente a causa di un parcheggio in zona vietata, ma il vigile una volta che l'ha riconosciuto gli ha chiesto una foto, ricevendo come ...Intanto sui social spopola anche un video in cuiper aver posteggiato in una zona vietata la sua auto, scherza con il vigile urbano. "Vuoi una foto Devi pagare per il selfie", ha ...

Guardiola multato, il vigile gli chiede una foto La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, è stato sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico a Barcellona per un problema alla schiena. Lo ha reso noto ...Pep Guardiola salterà i prossimi impegni con il Manchester City ... il tecnico dei Citizens si trova a discutere con un tutore della legge che lo ha multato per divieto di sosta. Alla richiesta di un ...