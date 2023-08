Guardiola è volato a Barcellona per «un intervento d’urgenza» alla schiena | tornerà a metà settembre

(Di martedì 22 agosto 2023) L’allenatore catalano Pepper «unchirurgico. Lo ha reso noto, in un comunicato stampa, il Manchester City, sottolineando come il tecnico – fresco vincitore della Champions League – soffra «da tempo di forti dolori». L’, standonota del club inglese, «è stato un successo e Pep ora si riprenderà e si riabiliterà a», in Spagna. In sua assenza, il vice allenatore Juanma Lillo supervisionerà l’allenamento della prima squadra sul campo e assumerà l’incarico a bordo campo fino al ritorno di Pep, previsto – con ogni probabilità – dopo la prossima sosta per le Nazionali. «Tutti al Manchester City augurano a Pep una pronta guarigione e ...

