Grindr | parla il portavoce | “Abbiamo prove di persone che usano l’App per ”

Leggi su biccy

(Di martedì 22 agosto 2023) A cosa servelo sappiamo tutti benissimo eppure – come riportato da un articolo di Gay.it – alcunehanno usatoper altri scopi. Secondo quanto scritto da undell’azienda per Insider, infatti, molti utenti dihanno usatoper cercare lavoro, ottenendolo. “Circa il 25% degli utenti diha riferito di utilizzareper connettersi in rete. Sappiamo che lela nostra app per incontrare nuovenella loro zona e in nuove città. Eanche molteaneddotiche diche stabiliscono connessioni che portano a opportunità professionali come il lavoro“. Non solo, sempre come ...