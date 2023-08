Greenwood | la Roma nega l’interesse per l’attaccante inglese Daily Mail

... dopo la decisione congiunta di lasciare lo United, potrebbe sbarcare in Italia, dove c'è Mourinho che lo aspetta aDopo la decisione congiunta con il Manchester United, Masonlascerà ...José Mourinho (LaPresse) - calciomercato.itGiocatore di grande talento,rappresenta ora un'interessante occasione di calciomercato. Occasione che vorrebbe provare a cogliere la, con la ...1 Laci prova per Mason, almeno stando a quanto riportato dall'Inghilterra. Secondo 'talkSPORT', Mourinho avrebbe chiesto informazioni al Manchester United comunicando il proprio interesse ...

Dall’Inghilterra: Mourinho vuole Greenwood, la Roma smentisce ForzaRoma.info

In Inghilterra parlano di un interessamento della Roma per Greenwood ma a Trigoria queste voci non trovano conferme. Lì però la Roma guarda con attenzioni altri profili: col Chelsea si è parlato anche ...Mason Greenwood è libero di firmare a costo zero per qualsiasi club Mason Greenwood non è più un calciatore del Manchester United. Gli ultimi mesi sono stati legati a tantissime polemiche intorno al s ...