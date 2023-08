Grecia | trovati corpi carbonizzati di 18 migranti**

(Di martedì 22 agosto 2023) Atene, 22 ago. (Adnkronos/Dpa) - Ibruciati di 18 persone, che si sospetta siano migranti, sono statinel parco nazionale di Dadia in Grecia. Lo riferiscono i servizi di emergenza ai media statali.

Diciotto corpi carbonizzati di persone, secondo la stampa greca migranti, sono stati ritrovati nella foresta di Dadia, nel nord-est della Grecia, nella regione della Tracia vicino al confine con la ...(Adnkronos) – I diciotto corpi sono stati trovati in un’area boschiva della Grecia settentrionale colpita da incendi negli ultimi quattro giorni, hanno riferito i vigili del fuoco. Un medico legale e ...