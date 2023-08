Grecia | trovati carbonizzati 18 migranti al confine con la Turchia | morti nell’incendio di una foresta

(Di martedì 22 agosto 2023) Sono stati rinelladi Dadia, nel nord-est della, nella regione della Tracia vicino alcon la, completamente. Le vittime sono 18, che sono rimasti intrappolati dalle fiamme che si sono propagate il 21 agosto da un incendio scoppiato quattro giorni fa nei pressi della città portuale di Alexandroupolis. Secondo quanto riferito dal portavoce dei vigili del fuoco greci, Giannis Artopoios, “si sta indagando sulla possibilità che si tratti di persone entrate illegalmente nel Paese. Da ieri erano state inviate notifiche di evacuazione per tutta la zona: i messaggi vengono trasmessi anche ai telefoni cellulari delle reti straniere presenti nell’area”, ha chiarito il portavoce. Intanto proseguono le ricerche nella ...

In Grecia 18 migranti sono morti carbonizzati nella foresta di Dadia. I corpi sono stati trovati nella regione della Tracia, al confine con la Turchia, dove si sono propagate le fiamme di un incendio ...Diciotto corpi carbonizzati di persone, secondo la stampa greca migranti, sono stati ritrovati nella foresta di Dadia, nel nord-est della Grecia, nella regione della Tracia vicino al confine con la ...