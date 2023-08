Grecia | incendi alla periferia di Atene | evacuati centri abitati

(Di martedì 22 agosto 2023) Gliinfuriano nel nord - ovest di, nella citta' e nel Comune di Fyli, in, con i vigili del fuoco che combattono un'ondata diin costante crescita in tutto il Paese. Di ...

Gliinfuriano nel nord - ovest di Atene, nella citta' e nel Comune di Fyli, in, con i vigili del fuoco che combattono un'ondata diin costante crescita in tutto il Paese. Di conseguenza, case e attivita' commerciali a Fyli sono ancora in fiamme, mentre decine di ...La scoperta nella zona di Avanta della città di Alexandroupolis è stata fatta mentre centinaia di vigili del fuoco combattono dozzine discoppiati in tutto la, alimentati da venti di ...... nel nord - est della, dove si sono propagate ieri le fiamme di un incendio scoppiato quattro giorni fa nei pressi della città portuale di Alexandroupolis. Gliavevano già causato due ...

Grecia, trovati 18 corpi carbonizzati dopo l'incendio nella foresta: «Sono di migranti» Open

Gli incendi infuriano nel nord-ovest di Atene, nella citta' e nel Comune di Fyli, in Grecia, con i vigili del fuoco che combattono un'ondata ...Nel contesto dell’atroce tragedia degli incendi che stanno colpendo la Grecia, si registra un ulteriore aumento delle vittime con la scoperta di otto corpi carbonizzati in una zona prossima a Lefkimmi ...