Grecia in fiamme | le immagini della devastazione ad Alessandropoli

(Di martedì 22 agosto 2023) Grossi incendi stanno attraversando le foreste in direzione, città portuale nel Nord-est. Le autorità hanno dovuto evacuare otto villaggi e un ospedale con oltre 100 pazienti ricoverati mentre i Vigili del fuoco continuano a lottare contro le. Una scuola, diverse abitazioni e un cimitero sono stati danneggiati. Lunedì, inoltre, i roghi hanno causato due morti e due feriti nelle aree settentrionali e centrali del Paese.

