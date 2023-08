Grecia | almeno 26 i migranti trovati carbonizzati vicino Alessandropoli

(Di martedì 22 agosto 2023) Atene, 22 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Altri otto corpi sono stati rinvenuti bruciati a Lefkimmi, in una zonaalla foresta di Evros. Si aggiungono ai 18nella foresta di Dadia,alla città portuale di, nella regione di Evros, nell'estremo nord-est della, che sta vivendo una delle peggiori ondate di incendi quest'estate. Il portavoce dei vigili del fuoco greci Giannis Artopioros aveva riferito in un primo momento che il bilancio delle vittime delle fiamme era di 18 persone. I corpi sono stati recuperati nella zona di Avas, ha scritto il quotidiano 'Kathimerini'. Artopioros ha precisato che i corpi sono stati riin gruppo e che, non essendoci denunce di persone scomparse, si ...

Atene, 22 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Altri otto corpi sono stati rinvenuti bruciati a Lefkimmi, in una zona vicino alla foresta di Evros. Si aggiungono ai 18 migranti trovati carbonizzati nel ...Le autorità hanno avvertito della possibilità che si inneschino nuovi incendi, per i quali sono state preventivamente evacuate 13 comunità che stanno ricevendo il supporto di almeno 200 vigili del ...