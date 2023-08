Grande Fratello | arriva l’ufficialità di un altro vippone | è un noto attore

(Di martedì 22 agosto 2023) Continuano ad emergere aggiornamenti in merito al cast dei vipponi della nuova edizione del. L’ultimo nome accostato alla casa più spiata d’Italia, il quale sarebbe anche ufficiale, è quello di Alvaro Vitali. L’, celebre per aver interpretato l’iconico Pierino, avrebbe accettato di far parte del progetto. Con lui la squadra vip si delinea sempre di più, anche perché ora i concorrenti sembrerebbero essere stati quasi tutti svelati.Alvaro Vitali Un nuovo concorrente si aggiunge alla squadra dei vipponi del, la cui edizione sarà mista quest’anno. I personaggi famosi che entreranno nella casa di Cinecittà saranno circa nove, ma non si escludono entrate extra che aumenteranno il numero. L’ultimo ...

Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato. Lunedì 11 settembre la porta rossa della casa delsi aprirà per la ventitreesima volta. Dopo oltre due decenni di tv, però, il reality si rinnova e per la prima volta in assoluto nella Casa ci saranno volti noti e persone sconosciute. ...Leggi Anche, la Casa pronta a riaccendere le emozioni Per il '' un inizio da oro olimpico, quello che Schwazer ha vinto a Pechino nel 2008 nella 50 km di marcia. E che sogna di ...La nuova edizione delè sempre più vicina ai nastri di partenza e la lista dei vip è pronta, ma Cristina Seymandi non ci sarà . L'imprenditrice balzata alla cronaca in estate per il suo tradimento rivelato ...

Cristina Seymandi al Grande Fratello vip Lei nega: «Ma tanti inviti in Tv. Taccio per rispetto di Segre». Il caso dei ... Open

Alex Schwazer è il primo concorrente ufficiale del nuovo Grande Fratello. Lo annuncia l’atleta con un video social registrato al fianco di Signorini, che gli promette di potersi allenare nella Casa di ...Tra gli altri personaggi che potrebbero varcare la porta rossa della Casa più spiata d'Italia, ci potrebbero essere anche Franco Oppini, Ninetto Davoli, Corrado Tedeschi, Fiordaliso, Justine Mattera, ...