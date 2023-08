Grande Fratello 2023 | ultime sul cast | siamo sicuri che la nuova linea editoriale funzionerà? | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 22 agosto 2023) Eccoci qua, mancano esattamente 20 giorni all’inizio del. Un GF tutto nuovo, Casa rifatta da zero, solo tre mesi di durata e niente influencer e tiktoker nel. Pier Silvio Berlusconi è stato categorico, le sue linee guida da rispettare a tutti i costi. Basta gente che vuole solo visibilità, pronta a tutto per ottenerla. Più spazio alle storie dei personaggi e soprattutto spazio anche alla gente comune. Come vi abbiamo detto in gioco ci saranno 10 vip e 10 persone comuni. Per quanto riguarda i vip, 8 dovrebbero essere già certi. Manca l’ufficialità del programma, ma le fonti che sono Dagospia, Davide Maggio e TvBlog sono sempre molto attendibili. Gli otto prescelti sono Giampiero Mughini, che francamente non mi sembra il concorrente giusto se si vuole evitare il trash. Ma ve le ricordate le sue liti in tv? ...