Gp d’Olanda 2023 | orari e programma

(Di martedì 22 agosto 2023) La Formula 1 torna in azione a Zandvoort per la seconda parte della stagione, dove il favorito olandese Max Verstappen cercherà di incrementare il suo numero di vittorie. Verstappen ha conquistato otto vittorie di fila e 10 in questa stagione, mentre la Red Bull continua la sua striscia di 12 vittorie su 12 gare. L’olandese ha ottenuto molti successi sul circuito da quando è rientrato nel calendario nel 2021 e sembra che quest’anno sarà difficile fermarlo con la dominante RB19. Più indietro, la natura ad alta deportanza di Zandvoort dovrebbe giocare a favore della Mercedes W14, mentre l’Aston Martin potrebbe tornare a sfidare il podio. GP di Olanda: glitelevisivi (ora italiana) Palinsesto Sky (Dirette) Venerdì 25 agosto Prove Libere 1: ore 12:30 – 13:30Prove Libere 2: ore 16:00 – 17:00 Sabato 26 agosto Prove ...

Verso il GPsi procede con l'annuncio dell'arrivo di novità tecniche sulle VF - 23. Il progetto curato da Simone Resta è alla ricerca di una soluzione al degrado gomme in gara e gli ...La Formula 1 che fa tappa a Zandvoort ritrova, sebbene solo nominalmente, le stesse gomme elette da Pirelli per il GPdi un anno fa. La novità, costruzionia parte, è nella mescola C1, com'è noto resa più morbida rispetto allo scorso anno e, oggi, opzione "dura" del trittico di mescole slick proposto ...Mercedes, Aston Martin, Ferrari, tutte in corsa per il piazzamento'onore nel mondiale Costruttori. Resta l'obiettivo dichiarato a Brackley come a Maranello e, dal GP, si ripartirà con tre squadre racchiuse in 56 punti. McLaren a parte e con l'eccezione degli sprazzi di competitività Ferrari - vedi l'Austria e, a sorpresa, il risultato belga - , Mercedes ...