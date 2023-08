... ha aggiunto il. 'Ora si può valutare l'ipotesi del quoziente familiare e tuttavia nel fare questo dovremo assolutamente tenere conto delle risorse che si possono mettere a terra', ha ......Tajani che ilCirielli con il collega Silli. E' quindi - ha aggiunto Tripodi - una partecipazione che vuole significare il grande impegno che la Farnesina sta mettendo e che il...Ilha ora ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge per i decreti delegati ... l'articolo 53', ha spiegato alla Camera ildell'Economia, Maurizio Leo , a chiusura della ...

Governo, viceministro Leo: "Aiuteremo le famiglie con 3 figli" TGCOM

Il governo è al lavoro per "fare in modo di aiutare le famiglie che hanno tre figli, che non sono numerosissime". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, intervenendo in ...Il viceministro dell’Economia al Meeting di Rimini: “Possiamo valutare benefici alle imprese che assumono donne con nuclei familiari consistenti” ...