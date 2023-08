Governo | Tripodi Fi | ‘Berlusconi leader nella storia | Sarkozy nel dimenticatoio’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Ci sonoche rimangono, altri di cui si dimentica a volte persino il nome. Il signor, che certo non rimarrà negli annali, ed è probabilmente in cerca di gloria postuma, riscrive gli eventi in maniera grossolana e approssimativa, al limite dell’insulto, inchiostrando pagine di ricostruzioni false. Silvio Berlusconi è stato uncarismatico, un grande presidente del Consiglio, un imprenditore lungimirante, intuitivo, ha agito negli interessi del Paese e lalo assegna tra i grandi. Di lui sopravvivono forti le idee, le riforme, un’idea di Paese che ancora oggi è rivoluzionaria e punto di riferimento e che noi di Forza Italia stiamo portando avanti con determinazione e orgoglio. Le sue dimissioni furono un gesto di grande ...