Governo | niente isole pontine o Elba per Meloni | in Puglia fino a rientro a Roma

(Di martedì 22 agosto 2023), 22 ago. (Adnkronos) -Isola d'per la premier Giorgia, nella manciata di giorni che restano prima della fine delle vacanze estive, trascorse con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra. La presidente del Consiglio resterà in-attualmente è in un resort in Valle d'Itria- per poi fardirettamente nella Capitale, al lavoro a Palazzo Chigi già da lunedì, poi subito in missione all'estero, per una rapida visita ad Atene. In realtà,potrebbe rientrare aancor prima del fine settimana -non escludono dal suo entourage- trascorrendo l'ultimo weekend di agosto a 'casa'. Già al lavoro? "In realtà, non ha mai staccato...", assicurano gli uomini a lei più vicini.

...e per farlo ilfarà bene a destinare ogni risorsa al Sistema sanitario già collassato in alcune realtà. I 15 euro in più che possono venire dal taglio del cuneo fiscale sonorispetto a ...... Regione, Ministero ecentrale per garantire un servizio sanitario di qualità e prossimità. ..." conclude Saia - muovono questa amministrazione e non ci fanno fare 'spallucce' di fronte a,...Insomma, per Bonaccini, l'attuale"dovrebbe ammettere non solo cheè stato risolto, ma anzi che le cose sono peggiorate". Il Presidente parla poi di un rischio: l'arrivo delle ...

Governo: niente isole pontine o Elba per Meloni, in Puglia fino a ... Il Tirreno

Con il Dopoguerra si è affermata in tutto l’Occidente la cultura del consumo, dell’edonismo e del presente. Che siamo di fronte ad un punto di rottura sembra evidente a tutti. E il nostro Governo semb ...Salvini si schiera dalla parte del generale e gli telefona. «Deve essere giudicato per quello che fa in servizio» non per le sue idee, dice. Insorgono le opposizioni ...