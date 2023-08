Governo | Mantovano | ' sfida natalità è la più importante dopo politiche contro famiglia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Rimini, 22 ago. (Adnkronos) - "Mi pongo nella scia di ciò che ieri ha detto il ministro Giorgetti: lapiùche chiama in causa ilnella sua interezza è quella della, piùdell'approvviggionamento energetico, piùdelle riforme istituzionali, piùdella regolamentazione delle migrazioni, perchè un corpo sociale che rinuncia a mettere al mondo bambini è un corpo sociale che mostra di non avere speranza nel futuro". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza dedl Consiglio, Alfredo, parlando al Meeting di Rimini. "È unada affrontare in modo serio -ha aggiunto- attraverso un percorso che metta insieme energie culturali, pre-e ...