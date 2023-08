... ma c'è anche chi andrà all'estero:in Normandia, Fratoianni in California L'anno scorso per la politica era stata un'estate caldissima: la crisi delDraghi, formalizzata il 21 luglio ...Se così sarà si tratterà di un'ottima notizia per ile le destre, perché è evidente che con ...caratteriali (e sicuramente anche politiche) dei due "galli" Matteo Renzi e Carlo. Ecco ...... del, della destra. Lo storico, E. Galli del editorialista del Corriere , non si sottrae. 'È colpa anche dei giornali che sollecitano il narcisismo di scialbe figure politiche. Renzi,,...

Governo: Calenda, 'Meloni prova a fare Draghi, Salvini a fare Meloni, un gioco delle sedie' La Gazzetta del Mezzogiorno

Passando al Senato, si piazza al 63,02% di partecipazione il frontman di Azione Carlo Calenda, mentre l'ex alleato Matteo Renzi ... di essere in "missione", ossia impegnati in attività di governo. Per ...Ma questo non porterà ad un campo largo almeno secondo Calenda: “Non ci ho mai creduto. Tra noi e i 5 Stelle c’è tanta differenza. Per esempio: come si fa a governare insieme se si ha una visione ...