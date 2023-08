Gossip Uomini e donne | Ida Platano conferma il ritorno in studio? Il misterioso annuncio

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 22 agosto 2023) Si susseguono voci e speculazioni riguardo al possibiledi Idain un ruolo inedito. L’ex dama, nota al pubblico per la sua partecipazione passata al programma, sembra essere al centro dell’attenzione poiché potrebbe assumere il ruolo di nuova opinionista nella prossima stagione. Dopo aver abbandonato il Trono Over insieme al compagno Alessandro Vicinanza, la sua relazione sembra procedere a gonfie vele, ma ciò non sembra ostacolare i piani di coinvolgimento di Ida all’interno della trasmissione. Recenti indizi e affermazioni sui social media hanno alimentato il fervore dei fan, mentre laufficiale resta ancora in sospeso.: la nuova opinionista è Ida? Ida ...