Golf | DP World Tour 2023 | Paratore e i fratelli Molinari al via del ‘Real Czech Masters 2023’

(Di martedì 22 agosto 2023) Sono tre gli azzurri presenti sul green di Praga nel D+D Real, torneo vinto nel 2018 da Andrea Pavan e in programma dal 24 al 27 agosto. Prima gara da vicecapitano del team Europe alla Ryder Cup di Roma per Francescoche, insieme al fratello Edoardo, e al romano Renato, sarà tra i protagonisti del torneo ceco. L’evento, che si gioca sul percorso dell’AlbatrossResort, sarà un vero banco di prova per quei giocatori europei che ambiscono a conquistarsi un posto in squadra nel team Europe alla prima Ryder Cup italiana che si disputerà dal 29 settembre al 1° ottobre sul percorso del Marco Simone& Country Club. A guidare lo staff il capitano Luke Donald, anche lui nel field. Dal francese Victor Perez al polacco Adrian Meronk (vincitore ...

Dal 21 al 24 settembre si svolge il VolleyballBeach Pro Tour Cervia Futures: quattro giorni ... La stagione di eventi 2023 si chiude in bellezza il 14 ottobre con il 15esimo Challenger Bech. ...... tra l'altro, nel match di singolo, lo spagnolo Jon Rahm, all'epoca leader delranking. ... Harman e Homa, sarà il debutto assoluto nella competizione biennale più importante al mondo di. Sei ...Il Reply Italian International Under 16 Championship, che è valido per ilAmateurRanking e per l'EGA European Men's Amateur Ranking, si è costruito negli anni una solida tradizione di ...

Dal 22 al 24 marzo 2024 Chianti Ultra Trail by UTMB porterà i runners in un viaggio nel tempo nel cuore della Toscana. Cinque distanze da esplorare, da 103 km a 15 km ...Six Americans have now qualified for Team USA against Team Europe in the Ryder Cup at Rome this autumn: Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Patrick Cantlay, Brian Harman, Max Homa and Xander Schauffele.