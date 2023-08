(Di martedì 22 agosto 2023) Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 22 agosto è pari a 40,12al, in rialzo rispetto al 21 agosto attestatosi a 34,43/MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal ...

Gme, il gas italiano sale ancora, 40,12 euro al Megawattora Agenzia ANSA

