Gli italiani tollerano meno le zanzare rispetto a francesi e spagnoli

(Di martedì 22 agosto 2023) Il 20 agosto ricorre in tutto il mondo il World Mosquito Day, ricorrenza dedicata a sensibilizzare sui pericoli derivanti dalle punture di zanzara, e in particolare sulle malattie che questi fastidiosi insetti sono in grado di diffondere. La Giornata mondiale della zanzara cade infatti nel giorno in cui il medico inglese e premio Nobel Ronald Ross scoprì, nel 1897, il collegamento tra la femmina di zanzara Anopheles e la trasmissione della malaria. Lesono sicuramente l’infestante più fastidioso e temuto dell’estate: di giorno, di notte, all’aperto o al chiuso, questi piccoli insetti sono sempre più presenti nelle nostre zone e rappresentano un vero e proprio rischio per la salute dell’uomo. Da una ricerca europea che Rentokil, ha commissionato a BVA-Doxa emerge che glisi lamentano con più frequenzaa ...