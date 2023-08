Giugliano | scontro tra auto e moto | 20enne finisce in ospedale

(Di martedì 22 agosto 2023) Un giovane di 20 anni è finito inper le ferite riportate in un incidente nel quale è rimasto coinvolto ieri pomeriggio a. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni: il ragazzo, a quanto pare, sarebbe fuori pericolo. Secondo una prima ricostruzione, il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La squadra di casa non vince unodiretto tra le mura amiche in campionato dal marzo 2015. ...30 Ticino (Ita) - Novara (Ita) 11:00 Carrarese (Ita) - Aglianese Calcio (Ita) 16:00(Ita) -...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ]frontale, gravissima una donna. Ferita anche ... Queste le squadre: Audace Cerignola; Acr Messina; Avellino; Latina; Catania; Cotone;; ...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ]frontale, gravissima una donna. Ferita anche ... nell'ultima stagione 27 presenze con la maglia del. Tra i pali per adesso c'è la certezza ...